Президента Литвы Науседа выступил с призывом создать постоянные военные базы НАТО у границ России и тем самым признать акт о сотрудничестве с Москвой недействительным. Но мы-то знаем, что Литва уже давно нарушила все "акты" и даже дала согласие разместить на своей территории на постоянной основе 4 тысячи немецких военных.