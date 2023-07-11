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Литва призвала НАТО создать постоянные военные базы у границ с Россией

Президента Литвы Науседа выступил с призывом создать постоянные военные базы НАТО у границ России и тем самым признать акт о сотрудничестве с Москвой недействительным. Но мы-то знаем, что Литва уже давно нарушила все "акты" и даже дала согласие разместить на своей территории на постоянной основе 4 тысячи немецких военных.

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