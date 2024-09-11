Прибалтика жаждет новой волны кровопролития, притом чужими руками. Литва, провозглашающая агрессорами всех (за исключением себя), призвала атаковать российские аэродромы.



Министр иностранных дел страны заявил, что Запад проводит много времени в переговорах о санкциях против Ирана, а мог бы также легко ввести односторонние ограничительные меры против российских аэродромов, позволив Украине их уничтожить.