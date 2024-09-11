ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Литва призывает к новым атакам по России

Прибалтика жаждет новой волны кровопролития, притом чужими руками. Литва, провозглашающая агрессорами всех (за исключением себя), призвала атаковать российские аэродромы.

Министр иностранных дел страны заявил, что Запад проводит много времени в переговорах о санкциях против Ирана, а мог бы также легко ввести односторонние ограничительные меры против российских аэродромов, позволив Украине их уничтожить.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все