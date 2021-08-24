Литва призывает соседей добиваться пересмотра миграционной политики ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает страны Балтии и Польши вместе добиваться пересмотра миграционной политики ЕС. В частности, речь идет о финансировании Европейским союзом возведения забора из колючей проволоки на границе с Беларусью от нелегальных мигрантов. Литовский лидер предлагает действовать "сообща" и добиться выделения "европейских" средств для построения конструкции. Собрать "с миру по проволоке" не удалось, а материалы и финансы уже на исходе.