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Литва призывает соседей добиваться пересмотра миграционной политики ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает страны Балтии и Польши вместе добиваться пересмотра миграционной политики ЕС. В частности, речь идет о финансировании Европейским союзом возведения забора из колючей проволоки на границе с Беларусью от нелегальных мигрантов. Литовский лидер предлагает действовать "сообща" и добиться выделения "европейских" средств для построения конструкции. Собрать "с миру по проволоке" не удалось, а материалы и финансы уже на исходе.

Между тем польская армия с прокладкой колючего материала пока справляется сама. На границе установлены уже более 100 км заграждений, приступают к возведению еще 50.


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