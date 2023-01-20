Литва просит надавить на Швецию в вопросе сверхдоходов за энергию

Кризис - дело тонкое. Литва решила обратиться к Еврокомиссии с просьбой надавить на Швецию в вопросе сверхдоходов за энергию. Вильнюс хочет, чтобы Стокгольм поделился частью средств, ранее заплаченных за шведское электричество. Так, власти Литвы планируют частично покрыть госдолг, который образовался из-за компенсаций жителям их потяжелевших жировок. Ранее министры энергетики стран ЕС договорились, что продавцы энергии должны делиться сверхдоходами с покупателями.