Литва просит посредничества ЕС в переговорах с Польшей по вопросу транзита зерна Украины через Клайпедский морской порт. Об этом заявила премьер-министр балтийской республики. По словам Шимоните, договариваться с Варшавой "несколько затруднительно". Напомним, ранее литовская сторона предложила свой главный морской порт в качестве альтернативы зерновой сделки, однако поляки заявили, что ни на каких условиях не пустят украинскую продукцию на свою землю даже для транзита. Впереди там выборы, у непопулярной правящей партии сейчас каждый голос фермеров, которые и так натерпелись из-за дешевого зерна из Украины, на особом счету.