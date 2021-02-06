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Литва протестует против карантина
В Литве на протест вышли представители малого и среднего бизнеса. Накануне в разных городах страны состоялись акции с требованиями разрешить предпринимателям возобновить прерванную из-за карантина работу. У здания правительства в Вильнюсе и у здания ратуши в Клайпеде протестующие организовали символические похороны малых предприятий. Они зажгли свечи и установили траурные венки. Протестующие заявляют, что не согласны с решением группы медицинских экспертов о продолжении строгого карантина, а также жалуются на отсутствие помощи малому бизнесу.
Эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась, но власти не спешат ослаблять карантин
В среду правительство отложило принятие решения о разрешении на работу салонов красоты и небольших непродовольственных магазинов. Премьер Ингрида Шимоните заявила, что правительство уже в понедельник составит план смягчения карантина для бизнеса. Предприниматели готовы отстаивать свое право на работу в суде.