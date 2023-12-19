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В Литве больше не рады змагарам

В Литве резко озаботились будущим "змагароў", точнее, его отсутствием. По данным Департамента государственной безопасности, в стране сейчас проживают около 60 тыс. белорусов, 12 тыс. из которых - беглая оппозиция. По словам директора департамента, иммиграция, прежде всего из Беларуси, приобрела такой характер, что становится угрозой национальной безопасности - разведка попросту не успевает проверять их на причастность к КГБ.В связи с этим предложили ограничить въезд всех белорусов в Литву и усилить разведку.

Впрочем, пока в Вильнюсе размышляют, как отгородиться от нас железной стеной, Беларусь продолжает миролюбивую и гостеприимную политику. С начала года порядка 405 тыс. жителей ЕС приехали в Беларусь по безвизу. А одна из гостей записала видео, где поблагодарила нашего Президента за возможность свободного въезда, а еще высмеяла литовских пропагандистов, которые запугивают своих граждан.

Все эти картинки, которые описывают, все эти страшилки, когда запугивают людей, мол, не приезжайте, там вербуют людей, там останавливают на границе и все такое, очень отличается от реальности. Я бывала [в Беларуси] много раз за этот год. Все ходят на работу, возвращаются. Очень много раз покупала разные вкусняшки.
Жительница Литвы

Также девушка отметила, что в Беларуси очень красиво, чисто, а в магазинах вкусные и, самое главное, дешевые продукты по сравнению с Литвой.

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