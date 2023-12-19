В Литве больше не рады змагарам

Все эти картинки, которые описывают, все эти страшилки, когда запугивают людей, мол, не приезжайте, там вербуют людей, там останавливают на границе и все такое, очень отличается от реальности. Я бывала [в Беларуси] много раз за этот год. Все ходят на работу, возвращаются. Очень много раз покупала разные вкусняшки.

Жительница Литвы