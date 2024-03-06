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Литва проведет масштабные военные учения

Литва проведет самые масштабные военные учения с момента обретения своей независимости. В маневрах примут участие порядка 6 тысяч военных, 2 с половиной тысячи человек будут мобилизованы, еще 2 тысячи - вызваны для сверки данных.

Минобороны Литвы главным сценарием учений называет отработку действий в Сувалкском коридоре, который примыкает к Гродненской области Беларуси и Калининградской области России.

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