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Литва разместила военную базу в 6 км от белорусской границы

Военную базу у белорусских границ стихийно возвела Литва. Объект расположили в городе Друскининкай. Теперь там круглосуточно живут и тренируются литовские солдаты. Неоднозначные действия вновь оправдывают усилением пограничной охраны. База создана якобы для "оперативного реагирования на угрозы, связанные с незаконной миграцией", а по факту - для нагнетания геополитической ситуации.

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