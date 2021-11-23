Литва разместила военную базу в 6 км от белорусской границы

Военную базу у белорусских границ стихийно возвела Литва. Объект расположили в городе Друскининкай. Теперь там круглосуточно живут и тренируются литовские солдаты. Неоднозначные действия вновь оправдывают усилением пограничной охраны. База создана якобы для "оперативного реагирования на угрозы, связанные с незаконной миграцией", а по факту - для нагнетания геополитической ситуации.