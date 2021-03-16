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Литва снимает ограничения
Третья волна в разгаре в Италии
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 120,5 миллионов. В Италии, где уже третья волна, в самом разгаре карантин. Больницы не справляются с потоком новых инфицированных. Школы и магазины закрыты в десяти областях. Рестораны работают только на вынос.
Противоположная ситуация в Литве
Страна ослабляет карантин. Тысячи учеников постепенно возвращаются в закрытые ранее школы Вильнюса. Вновь открылись музеи, ботанические сады, зоопарки, а также практически все магазины. По-прежнему не работают только торговые центры. Но ограничения на передвижение в 16 муниципалитетах страны продлены.
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