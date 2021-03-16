Литва снимает ограничения

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 120,5 миллионов. В Италии, где уже третья волна, в самом разгаре карантин. Больницы не справляются с потоком новых инфицированных. Школы и магазины закрыты в десяти областях. Рестораны работают только на вынос.