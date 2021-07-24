Литва собирает на забор с Беларусью

Новость с пометкой "проволока". Литва бьет тревогу - ей не хватает колючки. Здесь на помощь спешит оперативная Эстония. Государство готово бесплатно передать Литве заветные 100 километров металлического ограждения. Напомним, стране не хватило материала для строительства забора с Беларусью от мигрантов. Из 550 километров в запасе у Литвы нашлось лишь 4 с половиной. Теперь страна собирает с миру по проволоке.