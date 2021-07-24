ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Литва собирает на забор с Беларусью

Новость с пометкой "проволока". Литва бьет тревогу - ей не хватает колючки. Здесь на помощь спешит оперативная Эстония. Государство готово бесплатно передать Литве заветные 100 километров металлического ограждения. Напомним, стране не хватило материала для строительства забора с Беларусью от мигрантов. Из 550 километров в запасе у Литвы нашлось лишь 4 с половиной. Теперь страна собирает с миру по проволоке.

Митинг против министра обороны запланирован в Литве

Странные решения министра обороны Литвы не понимают и сами граждане. На 29 июля в Литве запланирован масштабный митинг против незаконных действий министра. Акция пройдет на фоне решения чиновника о создании центра для 1000 беженцев в городе с местным населением менее 500 человек.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все