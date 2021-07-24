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Литва собирает на забор с Беларусью
Новость с пометкой "проволока". Литва бьет тревогу - ей не хватает колючки. Здесь на помощь спешит оперативная Эстония. Государство готово бесплатно передать Литве заветные 100 километров металлического ограждения. Напомним, стране не хватило материала для строительства забора с Беларусью от мигрантов. Из 550 километров в запасе у Литвы нашлось лишь 4 с половиной. Теперь страна собирает с миру по проволоке.
Митинг против министра обороны запланирован в Литве
Странные решения министра обороны Литвы не понимают и сами граждане. На 29 июля в Литве запланирован масштабный митинг против незаконных действий министра. Акция пройдет на фоне решения чиновника о создании центра для 1000 беженцев в городе с местным населением менее 500 человек.
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