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Литва стала рекордсменом в ЕС по годовой инфляции
Цены в стране выросли в среднем на 14 %. При этом второй показатель у Эстонии - там инфляция составила 11,6 %. В Латвии цены выросли на 8,8 %. В целом же общее повышение цен в Еврозоне оказалось на рекордной отметке в 5,9 %. Наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне внесли растущие цены на энергоносители и продукты питания.
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