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Литва: у черты бедности 26,3 % населения

Мировая экономика терпит колоссальные убытки из-за тотального карантина

Весь мир столкнулся с небывалым вызовом коронавируса. В ООН оценили последствия тотального карантина. Только во втором квартале этого года мировая торговля потеряла почти 19 %. Исследователи говорят об "утраченном десятилетии" для глобальной экономики. И прогнозируют, что ситуация исправится только к 2030 году.

В таких непростых условиях для любого нормального правительства на первый план выходят национальные интересы.И что мы видим?

Литва вошла в число стран с самым высоким риском бедности в Евросоюзе

Согласно исследованию Eurostat, более 26 % населения Литвы подверглись риску бедности или социальной изоляции. А пятая часть жителей Литвы в группе риска бедности по доходам. Наша прибалтийская соседка регулярно фигурирует в списках антилидеров Европы по уровню жизни. Некоторые эксперты считают, что после распада Советского Союза и присоединения Литвы к ЕС страна стала европейской периферией, лишенной всякой самостоятельности.Кроме Литовской Республики, в список риска бедности вошли Италия, Латвия, Греция, Румыния и Болгария.

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