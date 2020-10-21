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Литва: у черты бедности 26,3 % населения
Мировая экономика терпит колоссальные убытки из-за тотального карантина
Весь мир столкнулся с небывалым вызовом коронавируса. В ООН оценили последствия тотального карантина. Только во втором квартале этого года мировая торговля потеряла почти 19 %. Исследователи говорят об "утраченном десятилетии" для глобальной экономики. И прогнозируют, что ситуация исправится только к 2030 году.
В таких непростых условиях для любого нормального правительства на первый план выходят национальные интересы.И что мы видим?
Литва вошла в число стран с самым высоким риском бедности в Евросоюзе
Согласно исследованию Eurostat, более 26 % населения Литвы подверглись риску бедности или социальной изоляции. А пятая часть жителей Литвы в группе риска бедности по доходам. Наша прибалтийская соседка регулярно фигурирует в списках антилидеров Европы по уровню жизни. Некоторые эксперты считают, что после распада Советского Союза и присоединения Литвы к ЕС страна стала европейской периферией, лишенной всякой самостоятельности.Кроме Литовской Республики, в список риска бедности вошли Италия, Латвия, Греция, Румыния и Болгария.
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