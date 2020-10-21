Литва: у черты бедности 26,3 % населения

Мировая экономика терпит колоссальные убытки из-за тотального карантина

Весь мир столкнулся с небывалым вызовом коронавируса. В ООН оценили последствия тотального карантина. Только во втором квартале этого года мировая торговля потеряла почти 19 %. Исследователи говорят об "утраченном десятилетии" для глобальной экономики. И прогнозируют, что ситуация исправится только к 2030 году.

В таких непростых условиях для любого нормального правительства на первый план выходят национальные интересы.И что мы видим?

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