Литва усиливает пограничный контроль с Беларусью, причина - мифическая угроза

Вильнюс продолжает отгораживаться от мифической угрозы с востока. В дополнение к забору с колючей проволокой вдоль границы с Беларусью построят патрульную тропу. Работы начинаются уже сегодня. Ширина дороги составит 3,5 метра, что позволит патрулям передвигаться по ней как пешком, так и на машинах.