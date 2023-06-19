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Литва усиливает пограничный контроль с Беларусью, причина - мифическая угроза

Вильнюс продолжает отгораживаться от мифической угрозы с востока. В дополнение к забору с колючей проволокой вдоль границы с Беларусью построят патрульную тропу. Работы начинаются уже сегодня. Ширина дороги составит 3,5 метра, что позволит патрулям передвигаться по ней как пешком, так и на машинах.

Как сообщил министр внутренних дел Литвы, пока профинансирован первый этап работ, предусматривающий прокладку ста километров дороги. При условии дополнительного финансирования патрульная дорога протянется еще на 253 километра вдоль границы с Беларусью.

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