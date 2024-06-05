Литва увеличит армию до 30 тыс. штыков. За чей счет?

В Литве планируют уже через год увеличить штатный состав армии на треть - с 21 до 30 тыс. штыков. Обеспечить резкий рост должно восстановление всеобщего обязательного призыва на военную службу. Сам призыв был введен еще 10 лет назад, однако всех рекрутов армия принять не могла. Тех, кто должен отправиться в казармы, определял жребий. Теперь принимать будут всех, кто достиг призывного возраста, а это 7 тыс. человек в год.