ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Литва увеличит армию до 30 тыс. штыков. За чей счет?

В Литве планируют уже через год увеличить штатный состав армии на треть - с 21 до 30 тыс. штыков. Обеспечить резкий рост должно восстановление всеобщего обязательного призыва на военную службу. Сам призыв был введен еще 10 лет назад, однако всех рекрутов армия принять не могла. Тех, кто должен отправиться в казармы, определял жребий. Теперь принимать будут всех, кто достиг призывного возраста, а это 7 тыс. человек в год.

Есть, правда, неясность: прежде урезали план призыва по причине нехватки финансов. Денег у Прибалтики больше не стало, а потому все еще вопрос: за чей счет Литва намерена стать крупной военной державой?

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все