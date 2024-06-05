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Литва увеличит армию до 30 тыс. штыков. За чей счет?
В Литве планируют уже через год увеличить штатный состав армии на треть - с 21 до 30 тыс. штыков. Обеспечить резкий рост должно восстановление всеобщего обязательного призыва на военную службу. Сам призыв был введен еще 10 лет назад, однако всех рекрутов армия принять не могла. Тех, кто должен отправиться в казармы, определял жребий. Теперь принимать будут всех, кто достиг призывного возраста, а это 7 тыс. человек в год.
Есть, правда, неясность: прежде урезали план призыва по причине нехватки финансов. Денег у Прибалтики больше не стало, а потому все еще вопрос: за чей счет Литва намерена стать крупной военной державой?
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