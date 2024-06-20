Литва увеличит расходы на военные нужды

Сейм Литвы утвердил план создания государственного фонда обороны. Теперь на это будут тратить 3 % ВВП страны, поэтому народ ожидает повышение налогов. Вырастут налоги на прибыль малых предприятий, увеличат акциз на топливо, сигареты, алкоголь. Но главное - будут требовать от муниципалитетов дополнительный налог "на нужды гражданской обороны". Уже в этом году хотят собрать до 300 млн евро.