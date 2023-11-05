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Литва увеличивает число военных на границе с Беларусью
Литва продолжает отгораживаться от Беларуси, там принято решение увеличить количество специалистов на границе с нашей страной еще почти на 50 человек. Как заявили в погранведомстве прибалтийской республики, с учетом геополитической ситуации роль пограничной охраны постоянно возрастает. Пополнение будут готовить на трехмесячных курсах. Одновременно такое количество обучить не представляется возможным, поэтому подготовка дополнительных сил растянется на два года. На данный момент в системе службы охраны литовской госграницы работают 4300 пограничников и госслужащих.
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