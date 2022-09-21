Литва вошла в пятерку самых неблагополучных стран Старого Света

Индекс счастья, отражающий восприятие ситуации гражданами и объективные общеэкономические характеристики, стал предвестником несчастья в Литве. Эта прибалтийская республика вошла в пятерку самых неблагополучных стран Старого Света.

Правительство на этом не останавливается и, чтобы выйти в топ антирейтинга, уже заявило, что до конца года дважды увеличит стоимость газа на 40 %. То ли еще будет...