Литва восстановит пограничный округ береговой охраны

Литва все больше втягивается в милитаризацию региона. Страна намерена восстановить пограничный округ береговой охраны. Официально там появятся подразделения миграционной и криминальной разведки. Они будут действовать вдоль границ с Россией и Латвией, в территориальных водах, вдоль береговой линии, а также в Куршском заливе.