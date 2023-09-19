ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Литва восстановит пограничный округ береговой охраны

Литва все больше втягивается в милитаризацию региона. Страна намерена восстановить пограничный округ береговой охраны. Официально там появятся подразделения миграционной и криминальной разведки. Они будут действовать вдоль границ с Россией и Латвией, в территориальных водах, вдоль береговой линии, а также в Куршском заливе.

И параллельно в Литве вдруг заговорили о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам. В Министерстве обороны заявили, что эти снаряды являются высокоэффективным средством, которое Литва должна иметь возможность использовать.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все