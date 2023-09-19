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Литва восстановит пограничный округ береговой охраны
Литва все больше втягивается в милитаризацию региона. Страна намерена восстановить пограничный округ береговой охраны. Официально там появятся подразделения миграционной и криминальной разведки. Они будут действовать вдоль границ с Россией и Латвией, в территориальных водах, вдоль береговой линии, а также в Куршском заливе.
И параллельно в Литве вдруг заговорили о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам. В Министерстве обороны заявили, что эти снаряды являются высокоэффективным средством, которое Литва должна иметь возможность использовать.
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