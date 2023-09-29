Литва встала на путь милитаризации

Польша готовится модернизировать свою оборону, для чего США выделяют Варшаве кредит на 2 миллиарда долларов. На путь милитаризации встала и Литва, за два года увеличив расходы на развитие военной инфраструктуры в 20 раз. Кроме того, втрое выросли затраты на приобретение вооружения и боеприпасов. Такие данные привел глава Минобороны прибалтийской республики.



В данный момент ведомство реализует порядка 200 инфраструктурных проектов. На эти цели в текущем году выделено 130 миллионов евро. Почти столько же привлекается из средств коммерческих банков. В рамках военных расходов 63 тысячи евро выделено на организацию курсов по обороне для школьников в детских лагерях. При этом на образование у Вильнюса средств нет. Учителя, устав от низкой зарплаты и большой нагрузки, объявили забастовку. Сегодня на работу не выйдут три тысячи педагогов. Акция коснется 185 школ и продлится месяц.