Литва ввела обязательную самоизоляцию для въезжающих из 50 стран мира, в том числе из Беларуси и России. Касается это, прежде всего, самих литовцев и тех, кто имеет вид на жительство в этом государстве. В настоящий момент Литва открыла границы для граждан 29 стран Европы. Официальный Вильнюс увязывает снятие ограничений на въезд с изменением эпидемической обстановки в той или иной стране.