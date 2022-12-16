Литва ввела запрет на владение оружием для белорусов и россиян, проживающих в стране. Соответствующий закон принял Сейм. На данный момент разрешение имеют 294 гражданина России и 46 граждан Беларуси. С 1 января они не смогут покупать и хранить оружие, в том числе предназначенное для самообороны, охоты, спорта, профессиональной деятельности, обучения и научных исследований. Таким образом Вильнюс последовал примеру Риги и Таллина. С 1 сентября 2023 года в Латвии будут аннулированы разрешения на владение оружием для неграждан страны и людей с видом на жительство, если они не из определенного списка стран. А Эстония лишила права на хранение и ношение оружия всех людей без паспорта страны с 1 декабря. У них есть год на то, чтобы избавиться от оружия.