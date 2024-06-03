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Литва ввела запрет на ввоз продуктов питания из Беларуси и России. Что еще в черном списке?

Литва ввела запрет на ввоз сельхозпродукции и кормов из Беларуси и России. С 3 июня на границе начал действовать запрет на ввоз в Литву сельхозпродукции и кормов из Беларуси и России. Информация появилась на сайте литовской таможни.

В черном списке - пищевые продукты животного происхождения, живые животные, рыба и ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные, молоко и молочные продукты, яйца, мед натуральный.

Также запрещено ввозить в Литву различную растительную продукцию. Нельзя ввозить готовые пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки. Под запретом также табак. Интернет-источники сообщают, что туристов заставляют выбрасывать продукты при въезде в Литву.

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