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Литва ввела жесткие ограничения для людей без COVID-паспорта

С сегодняшнего дня в Литве начали действовать жесткие ограничения для тех, кто не прошел вакцинацию и не имеет COVID-паспорта.

Эти граждане не смогут посещать магазины с товарами не первой необходимости, торговые центры и рынки. Но главное - непривившегося могут отстранить от работы, если работодатель так решит. Именно такие антиковидные меры послужили поводом для многотысячных протестных акций в августе и сентябре.

Обязательное тестирование в Греции

Власти Греции на 7 месяцев запретили невакцинированным наведываться в бары, рестораны и клубы! А чтобы сходить в музей, театр или в кино, и для поездок на всех видах транспорта потребуется сделать тест. Меры касаются как самих греков, так и иностранных туристов. Нарушителям грозят штрафы до 10 тысяч евро.

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