Литва ввела жесткие ограничения для людей без COVID-паспорта

С сегодняшнего дня в Литве начали действовать жесткие ограничения для тех, кто не прошел вакцинацию и не имеет COVID-паспорта.

Эти граждане не смогут посещать магазины с товарами не первой необходимости, торговые центры и рынки. Но главное - непривившегося могут отстранить от работы, если работодатель так решит. Именно такие антиковидные меры послужили поводом для многотысячных протестных акций в августе и сентябре.

Обязательное тестирование в Греции