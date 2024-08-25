Литва выделяет 1,2 млрд евро на экипировку военных

Высокие тарифы на коммунальные услуги, спад производства, дорожающие продукты - то, на что жалуются простые литовцы, вовсе не проблема для официального Вильнюса. Куда важнее купить новую форму и оснащение для военных. Так решили власти Литвы, выделив 1 млрд 200 млн евро на экипировку солдат. На каждого потратят от 19 до 37 тыс. евро. Кроме одежды, купят ручные пулеметы, лазерные прицелы и приборы ночного видения - все, чтобы оборониться от воображаемой угрозы с Востока. А с непомерным ростом цен и отсутствием экономических перспектив граждане сами как-нибудь справятся.

