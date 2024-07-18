3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Литва выходит из Конвенции по кассетным боеприпасам
Литва выходит из Конвенции по кассетным боеприпасам. Сейм поддержал соответствующий декрет президента Науседы.
Напомним, договор запрещает использование, передачу и накопление кассетных снарядов из-за рисков, которые они, неразорвавшиеся, несут для гражданского населения. Литва присоединилась к конвенции в 2011 году.
Однако сейчас Вильнюс сменил позицию и считает кассетные боеприпасы эффективным средством ведения боя, которое литовская армия должна использовать, поскольку, как утверждается, вероятный противник поступит так наверняка. В ближайших планах, похоже, и закупка подобных снарядов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов