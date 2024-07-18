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Литва выходит из Конвенции по кассетным боеприпасам

Литва выходит из Конвенции по кассетным боеприпасам. Сейм поддержал соответствующий декрет президента Науседы.

Напомним, договор запрещает использование, передачу и накопление кассетных снарядов из-за рисков, которые они, неразорвавшиеся, несут для гражданского населения. Литва присоединилась к конвенции в 2011 году.

Однако сейчас Вильнюс сменил позицию и считает кассетные боеприпасы эффективным средством ведения боя, которое литовская армия должна использовать, поскольку, как утверждается, вероятный противник поступит так наверняка. В ближайших планах, похоже, и закупка подобных снарядов.

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