Литва закупила у Германии винтовки на 3,5 млн евро

Власти Прибалтики продолжают "спускать" средства на активную милитаризацию. В Литве сообщили о закупке у Германии автоматических винтовок на 3 с половиной миллиона евро.

Отмечается, что они предназначены для Союза стрелков страны - добровольческого военизированного формирования, интегрированного в систему Минобороны. В его составе 14 тысяч человек. В организацию входят гражданские лица, принимающие участие в проводимых Союзом стрелков учениях. Помимо прочего, их привлекают к маневрам литовской армии.