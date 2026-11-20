Военные амбиции Вильнюса все сильнее бьют по литовскому бюджету. На создание национальной пехотной дивизии в стране попросту не хватает денег.

Власти признают, что дорогостоящий проект придется соотнести с реальными возможностями казны и финансировать за счет урезания других оборонных программ.

Кроме того, литовский президент Науседа потребовал от Сейма максимально упростить бюрократию при закупках оружия, чтобы хоть как-то уложиться в сроки.

Развернуть крупное соединение численностью до 17,5 тыс. человек Литва планировала к 2030 году, однако график уже сдвинули из-за нехватки средств и срывов поставок техники.

При этом многомиллиардные заказы на немецкие танки "Леопард" и артиллерию уже обернулись для республики рекордными госзаймами и ростом налогов для обычных граждан.