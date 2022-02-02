Литве грозят сокращения на предприятиях из-за потери китайского рынка

На предприятиях Литвы могут начаться сокращения из-за потери китайского рынка. Как заявил глава Ассоциации промышленников республики, у многих компаний, которые занимались торговлей с Китаем, уже с сентября проблемы. По его словам, предприятиям не хватает оборотных средств, появляются задержки в финансовых операциях, а некоторые партии товаров не могут пройти таможню.



Помогать же сейчас предприятиям уже поздно, так как дыра в их доходах настолько большая, что скоро они начнут сотрудников сокращать.