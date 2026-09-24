Литву ждет холодная и дорогая зима: отопление подорожает до 25 %

Литовцев ждет холодная зима. Приближающийся отопительный сезон, который по прогнозам будет значительно дороже предыдущего.

Основной причиной этого называют подорожание энергоресурсов. Стоимость биотоплива, например, подскочила сразу наполовину, об этом пишут литовские СМИ.

Государственный совет по регулированию энергетики Литвы прогнозирует, что в предстоящем отопительном сезоне тепло будет стоить до 25 % дороже, чем в прошлом.

На этом фоне литовские эксперты настоятельно рекомендуют жителям срочно пересмотреть свои бытовые привычки и заняться долгосрочным утеплением зданий.