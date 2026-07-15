Ливан добивается отвода израильских войск

Ливан добивается пробного отвода израильских войск в рамках нового раунда переговоров в Риме. Представители двух стран сейчас проводят встречи в посольстве США, чтобы обсудить реализацию рамочного соглашения.

Бейрут настаивает на реализации плана по пробному отводу войск Израиля из так называемых модельных зон на юге страны, которые после этого займет армия Ливана.

Предварительное согласие Израиль уже дал, но перед тем как отвести войска, в Тель-Авиве хотят убедиться в отсутствии в этих зонах оружия и объектов движения "Хезболла".