Ливан под ударами - Израиль атакует с воздуха

Количество жертв с начала израильских ударов по разным районам Ливана возросло до 486 человек, 1 313 граждан получили ранения, говорится в отчете министерства здравоохранения Ливана.

Напомним, 2 марта ЦАХАЛ заявил о начале наступательной операции против "Хезболлы" в Ливане, вчера Израиль перешел к ограниченным наземным действиям против группировки на юге страны. Последняя информация из Бейрута - у корреспондента RT Arabic Омара Аль-Сольха.

"Восьмой день войны. Израильские самолеты продолжают наносить авиаудары по Ливану. Больше всего авиаударов 10 марта было на юге по многим городам, где также идет наземная операция со стороны Израиля. "Хезболла" сообщает, что очень много потерь среди израильских солдат", - сказал журналист.

По его словам, 10 марта израильские самолеты бомбили тоже южный пригород Бейрута. "По данным Минздрава Ливана, уже более 500 человек погибли и более полутора тысяч раненых. И по данным ООН по делам беженцев, более 700 тысяч человек покинули свои дома", - привел данные он.

"На политической арене очень тяжелая ситуация. И было неожиданным заявление президента Ливана, который сказал, что Ливан готов вести прямые переговоры с Израилем", - добавил Омар Аль-Сольх.