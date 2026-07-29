Ливан предложил Ираку маршрут для транзита нефти

Ливан предложил Ираку новый маршрут для экспорта черного золота. Как сообщает издание National со ссылкой на официальных лиц обеих стран, Бейрут выступил с инициативой направить транзит иракской нефти в Средиземное море в обход стратегически уязвимого Ормузского пролива.

В ходе переговоров в Багдаде ливанский премьер сделал ставку на перестройку экономических отношений с упором на энергетическую безопасность. По словам финансовых советников, Ливан готов предоставить свою территорию как дополнительный выход Ирака к Средиземному морю.