Ливан предупредил Вашингтон: никаких переговоров с Израилем
Анонсированные Трампом переговоры между Тель-Авивом и Бейрутом могут не состояться. По поступающей информации, президент Ливана созвонился с госсекретарем США и предупредил, что ни о каких его контактах с Нетаньяху речи быть не может. Бомбовые удары Израиля носят характер военного преступления.
Тель-Авив целенаправленно минирует и разрушает целые деревни. Только за 16 апреля уничтожены дома в десятках населенных пунктов. Израиль открыто заявляет, что юг Ливана собираются превратить в безлюдную буферную зону.
Дональд Трамп, впрочем, сообщил, что режим прекращения огня в Ливане вступит в силу будущей ночью, ровно в 00:00. Продлится он, как ожидается, 10 дней.
"Я только что провел отличные беседы с уважаемым президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Эти два лидера договорились, что для достижения мира между их странами они официально начнут десятидневное прекращение огня", - написал он.
Он сообщил, что поручил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Разином Кейном работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира.