Ливан запросил у России дипломатическую помощь в решении конфликта на Ближнем Востоке

Ливан запросил у России дипломатическую помощь в решении ближневосточного конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова посола Ливана в РФ Шауки Бу Нассар.

"В ходе встреч я просил активизировать дипломатические усилия в контакте со всеми заинтересованными сторонами и влиятельными акторами на Ближнем Востоке и во всем мире, включая площадку ООН и другие международные организации. Москва ясно дала понять, что российские официальные лица совершают множество звонков, чтобы заручиться поддержкой мирного решения", - рассказал дипломат.

По его словам, эскалацию на южной границе Ливана можно назвать началом третьей ливано-израильской войны. "Ливан платит цену кровью своих людей. Ливан подвергается атаке со стороны Израиля, который наносит удары по его территории в Бейруте и многих других регионах страны. Поэтому можно говорить о том, что Израиль воюет с Ливаном. Мы именно так рассматриваем этот вопрос", - указал посол.

По его словам, заявления израильских официальных лиц о том, что их военная операция "направлена не против ливанского народа, а против "Хезболлы", не соответствует действительности". Посол также признал, что ситуация в Ливане действительно критическая, и грядущие дни являются серьезным предметом для беспокойства на фоне израильской агрессии.