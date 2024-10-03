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Ливан запросил у России дипломатическую помощь в решении конфликта на Ближнем Востоке
Ливан запросил у России дипломатическую помощь в решении ближневосточного конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова посола Ливана в РФ Шауки Бу Нассар.
"В ходе встреч я просил активизировать дипломатические усилия в контакте со всеми заинтересованными сторонами и влиятельными акторами на Ближнем Востоке и во всем мире, включая площадку ООН и другие международные организации. Москва ясно дала понять, что российские официальные лица совершают множество звонков, чтобы заручиться поддержкой мирного решения", - рассказал дипломат.
По его словам, эскалацию на южной границе Ливана можно назвать началом третьей ливано-израильской войны. "Ливан платит цену кровью своих людей. Ливан подвергается атаке со стороны Израиля, который наносит удары по его территории в Бейруте и многих других регионах страны. Поэтому можно говорить о том, что Израиль воюет с Ливаном. Мы именно так рассматриваем этот вопрос", - указал посол.
По его словам, заявления израильских официальных лиц о том, что их военная операция "направлена не против ливанского народа, а против "Хезболлы", не соответствует действительности". Посол также признал, что ситуация в Ливане действительно критическая, и грядущие дни являются серьезным предметом для беспокойства на фоне израильской агрессии.
Как сообщалось ранее, 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против ливанского шиитского движения "Хезболла". В ночь на 1 октября еврейское государство объявило о начале ограниченной наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.
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