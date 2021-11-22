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Ливан отмечает День независимости

Ливан сегодня отмечает День независимости. В 1943 году страна получила свободу от французского мандата, который продолжался более 20 лет. С праздником Президента Ливана поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что Минск готов оказать ливанским друзьям необходимую поддержку в решении задач в социально-экономической отрасли, а также развивать двустороннее сотрудничество.

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