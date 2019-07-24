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Ливень и град обрушились на Евпаторию

Меньше чем за полчаса улицы города превратились в бурные реки. На дорогах хаос. Местным жителям и туристам пришлось отказаться от пляжного отдыха. В Евпатории выпал и крупный град. Местами образовались даже небольшие сугробы.

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