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Ливень затопил столицу Корсики

Аномальные осадки затопили улицы Аяччо. Всего за час на город выпала почти двухмесячная норма осадков. Дороги административного центра Корсики превратились в реки. Машины и крупные мусорные баки стали своеобразными лодками. Спасатели эвакуировали людей из их автомобилей. Сообщается об одном пострадавшем.

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