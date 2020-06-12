Ливень затопил столицу Корсики

Аномальные осадки затопили улицы Аяччо. Всего за час на город выпала почти двухмесячная норма осадков. Дороги административного центра Корсики превратились в реки. Машины и крупные мусорные баки стали своеобразными лодками. Спасатели эвакуировали людей из их автомобилей. Сообщается об одном пострадавшем.