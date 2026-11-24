Ливия готовится подать иск против Украины в Международный суд ООН после ударов по порту Бенгази. Иск связан с нарушением Киевом суверенитета Ливии и безопасности ее территории - удар ВСУ нанес значительный материальный ущерб, который власти страны потребуют полностью возместить. Ранее Зеленский подтвердил причастность Службы безопасности Украины к атаке на российские суда у берегов Ливии с применением семи морских дронов.

Анна Евстигнеева, и.о. постоянного представителя России при ООН:

"Сегодня мы услышали много слов об озабоченности относительно ситуации с морским судоходством, но вновь подчеркну, что именно киевский режим развязал террор против коммерческого судоходства и преступно расширяет географию своих атак. В выходные два логистических судна и сопровождавший их военный корабль были атакованы у берегов Ливии. Зеленский публично признал, что Украина совершила эту атаку и вновь бравирует этим. Ранее в Средиземном море Украиной был атакован также газовоз "Арктик Метагаз". Это вновь подтверждает всю террористическую сущность киевского режима".

Террористические действия Киева и дерзкое заявление Зеленского решительно осудили власти Ливии. Они потребовали реакции международного сообщества. Министр обороны Германии дал понять, что Берлин не в восторге от украинских атак в Балтике. "Тревожным" назвал поведение киевского режима ряд итальянских политиков.