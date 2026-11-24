Ливия готовится подать иск против Украины в Международный суд ООН после ударов по порту Бенгази. Он связан с нарушением Киевом суверенитета Ливии и безопасности ее территории. Удар ВСУ нанес значительный материальный ущерб, который власти страны потребуют полностью возместить.

Ранее Зеленский подтвердил причастность Службы безопасности Украины к атаке на российские суда у берегов Ливии с применением семи морских дронов.

В МИД Ливии осудили заявление Зеленского и потребовали от Киева официальных объяснений. А представитель ливийского Президентского совета назвал действия Киева равносильными объявлению войны.