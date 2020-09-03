Ливия: последствие цветной революции

За 10 лет система здравоохранения Ливии пришла в упадок

За 10 лет система здравоохранения Ливии пришла в упадок. Война уничтожила большинство больниц и поликлиник в стране. На те, которые уцелели, регулярно нападают, оборудование расхищают, а врачи становятся объектами запугиваний, нападений и похищений. Не удивительно, что свирепствующая в стране пандемия COVID-19 выходит из-под контроля.

Стефани Уильямс, глава миссии ООН по поддержке в Ливии:

"За последние 2 недели число подтвержденных случаев в Ливии более чем удвоилось: по состоянию на 1 сентября было зарегистрировано 15 156 случаев и 250 смертей. Мы видим проблему "сквозь замочную скважину": крайне недостаточный уровень тестирования, отсутствие медицинских учреждений и отслеживания контактов означает, что истинный масштаб пандемии в Ливии во много раз выше".



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К слову, при Муаммаре Каддафи рождаемость в Ливии увеличилась в три раза, а детская смертность снизились почти в 10 раз. Дело в том, что огромная часть нефтяных доходов направлялась на социальную сферу. Медицина была бесплатной, и больничный персонал получал достойные зарплаты. Эксперты говорят, цветная революция в Ливии на сегодня - самый яркий отрицательный пример.

Семен Багдасаров, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии (Россия):

"Ливия - самый яркий отрицательный пример. При Каддафи уровень жизни у них был самый высокий в Африке. Были отстроены красивые города с прекрасными магазинами, школами, больницами. Была масса программ по дотации населения. Когда вы покупали новую машину, вам вторую давали бесплатно. На покупку дома давали кредит - потом он погашался государством. Работали сильные программы по поддержке молодых семей. После свержения Каддафи все это накрылось. И сама Ливия фактически раскололась".

Главные жертвы конфликта - простые ливийцы. Богатая газом и нефтью страна не может обеспечить своим гражданам образования, здравоохранения и достойного уровня жизни. Хуже того, она не обеспечивает даже их безопасность. Около 200 тысяч жителей западной Ливии были вынуждены стать беженцами.

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Андрей Чупрыгин, эксперт по арабским странам (Россия):

"За 9 лет война в Ливии превратилась в коммерческое предприятие, которое секторально вращается вокруг нескольких областей: нефть, газ, водные ресурсы, потребительский рынок, военизированные группировки, торговля оружием и прочее. Многим не выгодно, чтобы это прекращалось".