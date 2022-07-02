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Ливийцы требуют вывода иностранных наемников
Наглядный пример, когда страну не только лишили суверинитета и развития, но и погрузили в полный неконтролируемый хаос и гражданскую войну. Очередное доказательство демократизации по-американски. И, конечно, при помощи "оборонительного" Североатлантического альянса.
Народ Ливии требует вывода наемников и иностранных сил со своей территории. Страна после интервенции НАТО во главе с США надолго погрузилась в демарши, бунты и непроходящую войну. Сейчас Ливия находится в условиях двоевластия, что является постоянной причиной противостояния и массовых выступлений. Тысячи людей призывают распустить действующие политические силы и провести выборы. Накануне протестующие взяли штурмом парламент в одном из городов.
Волнения бушуют во многих крупных городах Ливии, включая Триполи и Бенгази. Руководители страны продолжают делить между собой власть. При этом завязанная на нефти экономика несет колоссальные убытки. Все это на фоне высоких мировых цен.
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