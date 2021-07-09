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Ливневые дожди атакуют регионы России, в Якутии полыхают лесные пожары

Сильные ливни подтопили улицы в российском Иркутске. В некоторых районах произошло отключение электроэнергии. Разгул стихии затруднил работу транспорта - местами автомобили плыли в потоках воды. Мощные осадки также в Дагестане. Улицы затопило, прервалось электро- и водоснабжение. Без света остались порядка 50 тысяч человек. Ливень повредил участки автотрасс.

В Якутии полыхают лесные пожары. За сутки площадь увеличилась более чем на 69 тысяч гектаров. В Челябинской области к одному из поселков пламя подобралось слишком близко - людей решили эвакуировать.


Не прекращаются лесные пожары на западе США

В штате Вашингтон огонь уничтожил 120 гектаров леса. С огнем борются в Орегоне, Калифорнии, а также на Аляске.


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