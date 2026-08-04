Ливни вызвали масштабные наводнения и оползни на Шри-Ланке

На Шри-Ланке ливни привели к масштабным наводнениям и разрушительным оползням в центральных и западных регионах страны. В отдельных районах за сутки выпало рекордное количество осадков.

В связи с этим власти объявили "янтарный" уровень опасности. Из наиболее уязвимых зон проходит экстренная эвакуация населения. Серьезно страдает инфраструктура. Оползни, вызванные переувлажнением почвы в горных районах, уже привели к разрушению жилых домов.

Для проведения поисково-спасательных операций и ликвидации последствий разгула стихии Министерство обороны республики задействует военных.