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Ливни на юге Франции привели к жертвам
Во Франции из-за наводнений, вызванных сильными ливнями, погибли три человека. Шторм бушует на юге страны уже несколько дней. Территориям нанесен серьезный ущерб. Дороги размыты. На операцию по ликвидации последствий стихии мобилизовано более двух тысяч спасателей. В некоторых районах выпало до 280-ти миллиметров осадков, то есть почти трехмесячная норма. Из-за обильных дождей прервано железнодорожное сообщение на юге Франции.
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