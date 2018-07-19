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Ливни обрушились на Польшу

Они не прекращаются несколько дней. В стране наводнения. Самая сложная ситуация в Малопольской провинции. Там из берегов вышли реки, затопило дороги и жилые здания, повреждены мосты. И, по прогнозам, дожди продолжатся.

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