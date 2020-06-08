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Ливни привели к наводнениям в Чехии

Ливни привели к наводнениям в Чехии

По меньшей мере погиб один человек и один пропал без вести. Пожарные провели эвакуацию десятков жителей из затопленных зданий и людей, которые оказались заблокированными в своих автомобилях.

Дожди также повредили линии электропередачи и дорожную инфраструктуру. Потоки воды унесли и несколько автомобилей.

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