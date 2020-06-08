Ливни привели к наводнениям в Чехии

По меньшей мере погиб один человек и один пропал без вести. Пожарные провели эвакуацию десятков жителей из затопленных зданий и людей, которые оказались заблокированными в своих автомобилях.



Дожди также повредили линии электропередачи и дорожную инфраструктуру. Потоки воды унесли и несколько автомобилей.



