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Ливни с грозами вызвали сход оползня на западе Рио-де-Жанейро

Непогода привела к обрушению домов. Один человек погиб. Есть раненые. За сутки в западных районах города выпало свыше ста миллиметров осадков. Было затоплено 37 дорог. На трех улицах движение ограничили из-за упавших деревьев. Непогода в ближайшее время не отступит, говорят синоптики, в Рио и его окрестностях ожидается усиление дождей.

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