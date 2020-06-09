Ливни в Чехии вызвали наводнения, по соседним Польше и Венгрии прогулялся смерч

Сильные ливни в Европе вызвали наводнения. Дожди и смерч обрушились на север Чехии. В окрестностях города Оломоуц затоплено несколько населенных пунктов: погибла женщина, есть пропавший без вести. Около полусотни человек удалось спасти из затопленных домов пожарным.

По соседним Польше и Венгрии прогулялся смерч: вихрь срывал крыши с домов и разрушал хозяйственные постройки, с корнем выкорчевывал деревья. Есть пострадавшие. Без света на несколько часов осталось около трех тысяч домов.