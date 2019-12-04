ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Ливни затопили южно-восточную испанскую провинцию Мурсия

Наводнения застали врасплох автомобилистов. Несколько десятков человек были спасены из собственных автомобилей, застрявших в воде прямо посреди дороги. Под ударом в основном прибрежные районы. Специалисты зафиксировали 4-метровые волны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все